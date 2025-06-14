Русские песни Сердючки привлекли внимание языкового омбудсмена Украины
Языковому омбудсмену Украины не понравились русские песни Сердючки
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Тарас Кремень, занимающий пост уполномоченного по защите государственного языка на Украине, обратился в полицию из-за наличия в репертуаре украинского певца Андрея Данилко песен на русском языке.
Чиновнику не понравилось, что артист исполнял их на концерте.
Языковой омбудсмен считает, что в действиях Данилко, больше известного как Верка Сердючка, есть признаки грубого нарушения статей 23 и 29 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Также он напомнил о то, что в Киеве действует запрет на публичное использование русскоязычного музыкального продукта.
Ранее сообщалось о том, что Андрею Данилко запретили выезжать за границу.