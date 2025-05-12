Корреспонденты KP.RU пообщались с русскими переселенцами, давно проживающими в ключевых странах Евросоюза, чтобы узнать реальное положение дел с ценами и другими моментами бытовой жизни в ЕС.

В то время как европейские политики продолжают риторику о «противостоянии с Россией», простые жители ЕС сталкиваются с куда более насущными проблемами. Инфляция, рост цен и сокращение социальных программ заставляют многих пересматривать свои планы.

К примеру, в Лондоне почти 30-летний юрист отмечает стремительный рост цен на базовые товары. Однокомнатная квартира обходится в 1600 фунтов, что на 5% дороже, чем три года назад. Оливковое масло подорожало в два с лишним раза, простые макароны — втрое. По словам собеседника, рядовые британцы не проявляют русофобии, а русская диаспора, насчитывающая от 90 тысяч до 300 тысяч человек, сохраняет свои культурные институты. Однако при этом власти не отличаются любовью: ощущается давление, в частности есть проблемы с рассмотрением документов на продление вида на жительство.

В Германии ситуация выглядит не менее тревожной. Мастер маникюра из Мюнхена отмечает парадоксальную ситуацию.

«Россиянам, которые раньше и мечтать не могли о гражданстве, теперь массово его выдают», — заявила русская жительница ФРГ.

По ее мнению, это связано с попытками канцлера Мерца противостоять росту популярности правой «Альтернативы для Германии».

Франция демонстрирует свою уникальную версию кризиса. Айтишник, переехавший в Париж в 2019 году, признается, что дорожают базовые продукты, французы жалуются на Макрона, который хочет пускать деньги на помощь Украине.

Эксперты отмечают, что текущая ситуация в Европе напоминает медленно разворачивающийся кризис. Рост недовольства населения, экономические проблемы и политическая нестабильность создают сложный клубок проблем, который европейским лидерам предстоит распутывать в ближайшие годы. Для русской диаспоры это означает необходимость делать непростой выбор между адаптацией к новым реалиям и возможным возвращением на родину.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане заставили уволиться учителя за детский концерт на 9 Мая.