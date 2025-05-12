В Узбекистане за детский концерт к 9 Мая заставили уволиться учителя с 37-летним стажем

В Узбекистане произошла ситуация, которая вызвала широкий общественный резонанс: учитель с 37-летним стажем был вынужден покинуть свою должность из-за проведения детского концерта, посвященного празднованию Дня Победы.

В интервью RT Венера Басалямова, педагог с многолетним опытом, поделилась подробностями произошедшего. Она рассказала, что предложила ученикам разучить военные песни и выступить с концертом в честь великого праздника. Однако ее инициатива была воспринята негативно, и в результате учитель был вынужден оставить свою работу.

Один из учеников явился на занятия в одежде, напоминающей форму солдат современной узбекской армии, а другой — в костюме советского солдата. По словам учителя, это вызвало недовольство директора, который устроил ей выговор.

«Она так стала кричать на меня. Мол, она предупреждала, что нельзя в школе ни советских песен петь, ни форму советскую надевать. Стала мне угрожать, что если я не напишу заявление по собственному желанию, то она найдет статью, по которой меня смогут уволить», — сказала Басалямова.

Руководитель не дала ответа на вопрос представителей СМИ о том, разрешено ли учащимся исполнять песни на русском языке и выступать в костюмах, стилизованных под военную форму прошлых лет. Она лишь сообщила, что Басалямова подала заявление об уходе по собственному желанию, но пока ее заявление не было официально удовлетворено.

В этой школе уже не первый раз разгорается конфликт на языковой почве. В сентябре прошлого года преподаватель, которая временно вела урок русского языка, нанесла ученику удар головой об доску из-за того, что он попросил объяснить тему на русском языке.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после нападения подростка на учителя в Подмосковье.