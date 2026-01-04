Русские в ловушке: как наши туристы пробираются домой из охваченной хаосом Венесуэлы

Несколько граждан Российской Федерации находятся в Венесуэле и предпринимают попытки самостоятельно покинуть страну. Согласно имеющейся информации, они планируют выехать через территорию соседних государств, пишет Главный Региональный.

При этом в Российское посольство в Каракасе после произошедших событий с обращениями о помощи не поступало. По данным представителей туристической отрасли, организованных групп туристов из России в республике в настоящее время нет. Ранее, в последние несколько месяцев, Венесуэлу посетили более пяти тысяч российских граждан.

Авиасообщение между странами приостановлено. Известно, что последний рейс из Каракаса в Москву совершил посадку несколько часов назад, успев вылететь до ухудшения обстановки.

