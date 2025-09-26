Русских пенсионеров выставили на улицу из купленного ими дома в Абхазии

Верховный суд Абхазии вынес окончательное решение по громкому делу о мошенничестве с недвижимостью, оставив пожилых москвичей Инюткиных без приобретенного ими дома в Гаграх, сообщает KP.RU.

История началась три года назад, когда семья пенсионеров продала московскую квартиру и гараж для покупки недвижимости в Абхазии через знакомого абхазского гражданина Фарида Кабахия, жизнь которого ранее спас их сын-врач. Несмотря на доказательства денежных переводов и свидетельские показания, подтверждающие факт покупки, суд принял сторону Кабахия, который заявил, что получал деньги как заем, а дом якобы предоставил пенсионерам во временное проживание «из благодарности».

Юридическая неурядица возникла из-за формального оформления дома на Кабахия, хотя объект имел коммерческий статус и мог регистрироваться на иностранцев.

Адвокаты семьи отмечают, что решение создает опасный прецедент, легализующий схемы с использованием номинальных владельцев для отъема имущества у иностранных инвесторов.

Параллельно в России продолжается уголовное дело о мошенничестве в отношении Кабахия, однако абхазские следственные органы отказались признавать его действия преступлением. Пострадавшая семья, вложившая около 8 миллионов рублей, теперь ждет выселения, а пенсионерка Инюткина перенесла гипертонический криз после оглашения вердикта.

