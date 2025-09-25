Цыгане «увели» студию россиянки в Барселоне

Россиянка столкнулась с серьезной проблемой, потеряв свою арт-студию в Барселоне из-за действий так называемых «окупасов» — лиц, незаконно захватывающих недвижимость. Своей историей девушка поделилась в соцсетях.

Ирина арендовала помещение, провела в нем ремонт и организовала мастер-классы, однако во время ее отсутствия в студии неожиданно появилась цыганская многодетная семья.

Девушка рассказала, что в помещении поселились мужчина, женщина и шестеро детей. Они закрасили окна и отказывались пускать Ирину за вещами.

Как объяснила россиянка, испанское законодательство закрепило нормы, позволяющие самозахватчикам оставаться в помещении, если владелец не успел выселить их в течение 48 часов. По словам девушки, о незваных гостях она узнала от соседей и не успела приехать и решить этот вопрос в течение двух суток.

Кроме того, отметила девушка, судебные процессы по таким делам часто затягиваются на несколько лет, а попытки силового выдворения незаконных «окупасов» могут привести к уголовному преследованию самого собственника.

Подобные случаи не являются редкостью в Испании, особенно в крупных городах, таких как Барселона и Мадрид. Закон, предназначенный для защиты прав семей, оставшихся без жилья, на практике создает значительные трудности для владельцев и арендаторов недвижимости.

Юристы рекомендуют собственникам не оставлять помещения без присмотра на длительный срок и предпринимать меры для создания видимости того, что объект жилой — например, оставлять свет или включать радио, чтобы у потенциальных захватчиков не возникало убеждения, что помещение пустует.

Ранее сообщалось, что суд запретил объявления об аренде жилья, в которых хозяева просят цыган их не беспокоить.