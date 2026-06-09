В Балашихе пройдет зрелищный турнир по силовому экстриму

В подмосковной Балашихе 14 июня тишина Пестовского парка взорвется ревом моторов и хрустом металла. Как сообщает REGIONS , здесь стартует всероссийский турнир по силовому экстриму «Богатырские игры». Как сообщил заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по прозвищу Русский Халк Сергей Агаджанян, участниками станут сильнейшие спортсмены из шести регионов. Зрителей ждет шоу, где люди таскают грузовики зубами и поднимают бревна, которые не под силу обычному смертному.

День России в Балашихе решили отмечать не концертами с баянами, а тяжелым железом и мужскими слезами радости. Организаторы обещают: скучно не будет ни детям, ни взрослым. Вход на территорию Пестовского парка свободный, так что прийти посмотреть на богатырей сможет любой желающий.

Кто будет соревноваться

На площадку выйдут атлеты из шести регионов России. Это не просто качки из тренажерных залов. Это люди, для которых поднять штангу в 200 кг — разминка перед завтраком. Имена участников пока держат в секрете, но, судя по статусу турнира, без именитых силачей не обойдется. Главный судья и вдохновитель — вице-президент Федерации силового экстрима России Артем Кобанов.

Пять испытаний на грани разрыва связок

Участникам предстоит пройти пять этапов. Это полоса препятствий, где кардио не бег, а передвижение неподъемных предметов. Организаторы выделили три самых зрелищных номера, которые гарантированно заставят зрителей открыть рты:

Подъем богатырского бревна. Это не обычное полено из ближайшего леса. Это тяжелый брус специальной конструкции, который весит столько, что обычный человек не сдвинет его с места даже ногой. Атлеты будут брать его на грудь, словно штангу, и поднимать над головой.

Силовая эстафета. Самый жесткий этап. Без отдыха, без передышки, одно упражнение сменяет другое. Только что спортсмен толкал платформу, через минуту уже тащит на себе железную бочку. Кто здесь не рассчитает силы — вылетит из борьбы.

Буксировка грузового автомобиля. Главная изюминка вечера. Несколько тонн металла, колеса, которые не хотят крутиться, и человек, который тянет это все вперед за лямки. Здесь побеждают не мышцы, а характер. Если спортсмен смог сдвинуть с места многотонную машину — он герой.

Где и когда смотреть

Все действо развернется в субботу, 14 июня, в Пестовском парке Балашихи. Старт в 13:00. Вход бесплатный для всех категорий зрителей. Дети тоже будут в восторге: мощь и сила — это всегда зрелищно. Мероприятие приурочено ко Дню России, так что зрителей ждет не просто спорт, а настоящий патриотический экстрим. Кто одержит верх — покажет время. Но железо и бревна уже ждут своих героев.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, где отметить День России в Подмосковье.