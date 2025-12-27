Русский Халк согнул металлическую сковороду голыми руками в своем новогоднем видеообращении

Среди традиционных новогодних обращений прозвучало одно из самых необычных и зрелищных. Известный силач Сергей Агаджанян, которого поклонники знают под именем Русский Халк, обратился к жителям Люберец и всем своим зрителям с эксклюзивным поздравлением с наступающими праздниками. Как сообщает REGIONS , вице-президент Федерации силового экстрима России и многократный рекордсмен мира совместил добрые пожелания с фирменными силовыми трюками.

В своем послании атлет пожелал всем мира, добра, благополучия и крепкого богатырского здоровья. Чтобы визуально усилить свои слова, Агаджанян продемонстрировал два своих коронных номера. На глазах у зрителей он сначала разорвал резиновую грелку, надув ее до предела, а затем голыми руками согнул пополам металлическую сковороду. Эти трюки стали наглядной иллюстрацией силы, о которой он говорил.

Свое обращение Русский Халк завершил характерным напутствием: «Да прибудет с вами сила богатырская!».

Ранее сообщалось, что экстремал из Подмосковья попал в «Книгу рекордов России» за чаепитие в проруби.