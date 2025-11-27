Русский язык стал обязательным предметом в школах Северной Кореи

Власти Северной Кореи ввели русский язык в качестве обязательного предмета для изучения в школах страны. Соответствующую информацию озвучил министр природных ресурсов и экологии России, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР Александр Козлов, передает ТАСС.

«Знаю, что русский язык введен в школах КНДР в качестве обязательного языка для изучения с 4-го класса», — рассказал он, выступая перед журналистами.

Министр также отметил, что образовательное сотрудничество между двумя странами развивается. По его словам, в российских школах корейский язык изучает уже более трех тысяч учащихся, и для большинства из них он становится вторым или третьим иностранным языком в программе.

Ранее сообщалось, что новый мост через Туманную свяжет Россию и КНДР.