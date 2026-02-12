Русский язык станет обязательным на всех вывесках и указателях с марта 2026 года

С 1 марта 2026 года в России вводятся новые требования к оформлению вывесок, указателей и табличек для клиентов: текст должен быть представлен на русском языке. Иностранные слова теперь допускаются только как дубль, полностью соответствующий смыслу и по равнозначному оформлению. Русский текст нельзя уменьшать или скрывать, напомнила в беседе с « Газетой.Ru » адвокат Яна Ковалевская.

Исключения касаются исключительно зарегистрированных товарных знаков и фирменных наименований компаний. Например, бренд вроде Nike может использоваться без перевода, но только владельцем права или официальным лицензиатом. Любая передача такого имени третьим лицам не допускается.

Если компания хочет сохранить англоязычное название на вывеске, без перевода, законный путь — регистрация товарного знака. Процедура занимает по нормативам до 18 месяцев, на практике около года. Зарегистрировать знак могут только юридические лица и индивидуальные предприниматели, самозанятые такой возможности лишены.

Особое внимание уделяется застройщикам: с марта 2026 года названия жилых комплексов в рекламе долевого строительства должны быть только на кириллице. Исключение составляют ЖК, введенные в эксплуатацию до этой даты.

Эксперты советуют компаниям заранее проверить вывески, сайты, приложения и макеты на наличие иностранных слов без зарегистрированного товарного знака и выбрать подходящий вариант: перевод с дублем или регистрация знака. Застройщикам рекомендовано пересмотреть нейминг объектов и рекламу заблаговременно.

Контроль исполнения новых требований возложен на Роспотребнадзор в рамках защиты прав потребителей. Нарушения ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ предполагают штрафы для ИП от 500 до 1 000 рублей, для юрлиц — от 5 000 до 10 000 рублей. Также обсуждается отдельная статья с более крупными санкциями. Муниципалитеты будут проверять фасады и выдачу согласований, а при несоответствии предприниматели получат отказ на установку конструкций и изменение фасада. Нарушения в рекламе для застройщиков могут повлечь штраф от 100 до 500 тысяч рублей по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что биометрия сделает контроль за продажей 18+ неотвратимым.