В Союзе потребителей предложили использовать биометрию для контроля продажи возрастных товаров

Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов выступил с инициативой активнее внедрять биометрические технологии при продаже товаров с возрастными ограничениями. По его мнению, автоматическая верификация на этапе заказа и получения покупки способна эффективно решить проблему, которую сегодня безуспешно пытаются закрыть штрафами и проверками. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, сейчас продавец или курьер обязаны визуально проверить паспорт, но проконтролировать, как именно они это делают, практически невозможно. Биометрия же создает систему, которую нельзя обойти: без подтверждения личности через цифровые коды или сканирование просто не получится оформить или выдать товар. Это сдвигает фокус с «суровости наказания» на «неотвратимость контроля».

При этом эксперт признает: главный барьер на пути таких технологий — не законодательство, а недоверие людей. Многие относятся к сбору биометрических данных настороженно, и виной здесь, как считает Койтов, элементарный «цифровой нигилизм». Люди боятся того, чего не понимают, и эту проблему не решить простым принятием законов.

По мнению главы Союза потребителей, гражданам нужно не угрожать санкциями, а спокойно и доступно объяснять, как работают механизмы идентификации, чем они защищены и почему их внедрение в конечном счете снижает риски для самих покупателей.

Ранее эксперты поддержали предложение «Единой России» ограничить продажу вейпов в Подмосковье.