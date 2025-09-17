Русский кокошник покорил Индию: торт из Подмосковья взял золото на международном конкурсе

Кондитер из подмосковных Мытищ Елена Кальченко одержала победу на престижном международном конкурсе «Cakeology fest» в Мумбаи, обойдя около 80 участников в категории свадебных тортов. Об этом сладком триумфе сообщает издание REGIONS.

Антигравитационное произведение кулинарного искусства, созданное в русских традициях, покорило жюри несмотря на экстремальные условия транспортировки и климата. Из-за отсутствия прямого авиасообщения между Москвой и Мумбаи торт пришлось разделить на части. Основную конструкцию Елена везла в деревянной коробке в багажном отделении, а хрупкий сахарный кокошник — в ручной клади.

Идея торта заключалась в демонстрации уникальных русских образов: за основу был взят ствол белой березы — дерева, не встречающегося в Индии, на вращающейся основе разместились фигурки жениха и невесты, увенчанные изящным кокошником, расшитыми вручную сотнями сахарных жемчужин.

Жара и влажность Мумбаи стали серьезным испытанием: к третьему дню конкурса мастика и сахарный декор находились на грани разрушения, но это не помешало работе получить высшую награду. Особенно впечатляет, что профессионально кондитерским искусством Елена занимается всего три года — она пришла в профессию во время пандемии, осознав, что хочет создавать визуально прекрасные произведения.

«Я поняла, что мне нужно заниматься таким видом кондитерского искусства, где можно сделать что-то красивое. Только так я могу быстро влиться в профессиональное сообщество», — заключила Елена Кальченко.

