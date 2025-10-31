Русский с пассажирами: камерунец подвозит на такси жителей Подмосковья

Житель Камеруна Арманд Нгкагсо доказал буквально, что настойчивость открывает любые дороги. Как пишет REGIONS, переехав в Подмосковье несколько лет назад, иностранец с девятой попытки получил российские водительские права и теперь профессионально работает таксистом в Коломне.

Путь к рулю был непростым: после работы курьером и постепенного изучения русского языка, следуя совету жены, он поступил в автошколу, где теорию сдал с четвертой попытки, а практическое вождение потребовало целых девять заходов к экзаменаторам.

После трех лет вождения по подмосковным дорогам Арманд окончательно определился с профессией.

«Мне нравится Коломна, я больше не хочу жить и работать в Москве. Столица не для меня. Благодарю свою жену, которая привезла меня сюда», — поделился камерунец.

Пассажиры в основном реагируют позитивно, а их вопросы помогают Арманду совершенствовать русский язык прямо во время работы.

