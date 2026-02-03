Русский со слезами и любовь к супам: как мексиканка переехала в Сибирь и случайно нашла мужа

История Лауры Родригес — это десятилетнее путешествие из солнечной Мексики в сердце Сибири. Журналистка по профессии и репетитор испанского по призванию, она переехала в Тюмень, вышла замуж за местного жителя и полностью интегрировалась в российскую жизнь, о чем рассказала в эксклюзивном интервью RT .

Идея побывать в России появилась у Лауры еще в детстве, в 10–11 лет.

«Я просто помню, что была ещё совсем маленькой, лет 10—11, когда у меня появилась мечта побывать в России. Может быть, это как-то связано с предыдущей жизнью? Моя мама верит в такие вещи. И я теперь тоже так думаю, потому что по-другому никак это не могу больше объяснить», — призналась собеседница.

После первой туристической поездки в Москву и Петербург в 2015 году она твердо решила переехать. Поиски работы через интернет привели к неожиданному результату. По ее словам, планы были именно на столицу России, но во время собеседования выяснилось, что работа находится в Тюмени. Этот повород Лаура считает судьбоносным.

Одним из главных вызовов стал русский язык, который Лаура учила самостоятельно по материалам из интернета. Несмотря на трудности, она не только освоила язык, но и поступила в российскую магистратуру и аспирантуру по направлению «Прикладная лингвистика».

Личная жизнь тоже сложилась в Сибири. Со своим будущим мужем, сибиряком, она познакомилась во время пандемии в небольшой деревне. Его удивила испанская речь девушки в сибирской глубинке. Родственники в Мексике отнеслись к ее выбору с пониманием, хотя, по ее словам, «для всего мира Сибирь — это очень таинственный регион, полная экзотика».

Климат Сибири стал для мексиканки не испытанием, а открытием. Гораздо большим культурным шоком оказалась прямолинейность и серьезность русских людей, к которой ей пришлось привыкать. Из русского образа жизни Лаура с радостью переняла дачную культуру, любовь к бане и местной кухне. Сама она не отстает от свекрови: готовит гуляш и супы.

Сейчас Лаура мечтает о новом деле — открыть в России кондитерскую с мексиканскими и латиноамериканскими десертами.

