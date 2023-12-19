Русскоязычная жительница Исландии сняла пугающее видео извержения вулкана

Судя по ролику, лава угрожает «добраться» в город Гриндави на исландском полуострове Рейкьянес.

Землетрясение на юге Исландии привело к активизации вулкана, который пустил потоки лавы и газа наружу. Местные жители, сравнивая аналогичные извержения, назвали этот природный инцидент более мощным и пугающим. По их оценке, извержение сильнее в три раза.

Русскоязычная жительница Исландии рассказала, что сейчас происходит на полуострове, и какая там обстановка. Ее комментарий и видео публикует «Газета.ру».

«Есть опасения, что лава движется в сторону города в том числе. Дорога на Кефлавик — трасса к аэропорту — открыта. <...> Есть данные, что первые выбросы лавы в высоту достигали 150 метров. Это очень впечатляюще», — отметила девушка.

Экстренные службы и исследователи находятся в полной готовности. Пока оценкой угрозы занимаются исследователи и специальные службы. Проверяют выбросы также и с воздуха.

Известно, что население города Гриндавик эвакуировали. Это 3,4 тыс. жителей.