Русскую крепость Кюменегород в Финляндии продали за один евро

Финская госкомпания Senate Properties продала старинную русскую крепость. Речь идет о сооружении, построенном в XVIII веке под названием Кюменегород.

Объект продали всего за один евро. Теперь ее владельцем является город Котка.

Крепость реконструируют, после чего ее будут использовать для проведения культурно-досуговых мероприятий, сообщает телерадиовещатель Yle.

Крепость Кюменегород была построена на рубеже XVIII и XIX веков для защиты границы Российской империи со Швецией.

Ранее сообщалось о том, что выпад Финляндии в адрес России вызвал возмущение в Сети.