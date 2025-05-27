Русскую крепость Кюменегород в Финляндии продали за один евро
Финляндия продала русскую крепость XVIII века
Фото: [pxhere.com]
Финская госкомпания Senate Properties продала старинную русскую крепость. Речь идет о сооружении, построенном в XVIII веке под названием Кюменегород.
Объект продали всего за один евро. Теперь ее владельцем является город Котка.
Крепость реконструируют, после чего ее будут использовать для проведения культурно-досуговых мероприятий, сообщает телерадиовещатель Yle.
Крепость Кюменегород была построена на рубеже XVIII и XIX веков для защиты границы Российской империи со Швецией.
Ранее сообщалось о том, что выпад Финляндии в адрес России вызвал возмущение в Сети.