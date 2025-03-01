RusVesna: Зеленский по-русски обматерил вице-президента Вэнса в Белом доме

Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna) обратил внимание на неприятный момент во время словесной перепалки в Овальном кабинете в Белом доме во время встречи Зеленского с президентом Трампом и вице-президентом Вэнсом.

Как считает канал, на представленных кадрах, снятых камерой с другого ракурса, Зеленский фактически обматерил вице-президента США. По крайней мере, журналисты утверждают, что ненормативная лексика отчетливо читается по губам Зеленского.

«Появилось видео с другого ракурса и с более четким аудио, из которого можно более уверенно делать вывод о реакции Зеленского на слова Вэнса. — Вы были на Украине? — Я смотрел сторис. — С*ка б**ть», — приводится в публикации канала.

Напомним, сегодня, в пятницу, 28 февраля, во время встречи главаря киевского режима Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете произошел скандал с перепалкой. В результате чего первый был изгнан из президентской администрации с позором. А планировавшееся подписание сделки по украинским редкоземам отменено.

Ранее сообщалось, что посол Украины не сдержала эмоций из-за поведения Зеленского в Белом доме.