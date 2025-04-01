Чат-бот для помощи жителям Белгородской области попал под блокировку Telegram

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о начале работы чат-бота для помощи людям из Краснояружского и Ракитянского районов, а также о его блокировке в тот же день мессенджером Telegram. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Сегодня мы запустили чат-бот для помощи жителям Краснояружского района и 6 населенных пунктов Ракитянского района. И сегодня Telegram его заблокировал», — сообщил руководитель региона.

По сведения губернатора Белгородской области, сервис создали для оперативного предоставления информации об оказываемой помощи гражданам, которые временно уехали с территории региона по причине непростой оперативной обстановки. Он подчеркнул, что власти активно реагируют на возникшую ситуацию и уже заняты работой над созданием нового чат-бота, а еще рассматривают иные варианты создания необходимого жителям региона информационного ресурса.

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