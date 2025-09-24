Рувики и Rutube реализуют совместный проект и упростят доступ к энциклопедическим данным

Интернет-энциклопедия Рувики и Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого они будут реализовывать совместные проекты и делать энциклопедические знания доступнее для пользователей. Документ утвердили в рамках Российского Интернет-Форума 2025, сообщили в пресс-службе интернет-энциклопедии.

В рамках сотрудничества стороны объединят экспертизы и возможности платформ. Так, например, в планах находится разработка ассистента РУВИКИ на видеохостинге и интеграция видеоплеера RUTUBE в контент РУВИКИ до конца 2025 года.

«Благодаря интеграции с RUTUBE наши пользователи получат возможность переходить от энциклопедического текста к видеоподборкам и расширять свое представление о теме, не выходя за пределы платформы», — подчеркнула заместитель генерального директора РУВИКИ Елена Литовченко.

Генеральный директор видеохостинга RUTUBE Сергей Иванов добавил, что партнерство объединит «энциклопедический подход и силу видео, сделав цифровой опыт наших зрителей еще более богатым и полезным».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.