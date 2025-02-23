Бойцы штурмовых отрядов 34-й гвардейской мотострелковой бригады, действующей в горной местности, успешно завершили операцию по освобождению хутора Марьевка в Суджанском районе Курской области. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Согласно информации, предоставленной источником, 34-я гвардейская мотострелковая бригада заканчивает операцию по освобождению населенного пункта от украинских военнослужащих, которые превратили его в хорошо защищенный опорный пункт.

«Прямо сейчас штурмовики 34 гв омсбр завершают зачистку хутора в Суджанском районе, превращенного оккупантами в мощный укрепрайон», — отмечается в сообщении канала.

На видео можно увидеть, как артиллерийские системы «Солнцепек» из гвардейской бригады «Север» разрушают укреплённый пункт, который был занят украинскими военными и их группой боевиков.

Разведка, корректировка огня и радиоэлектронная борьба осуществлялись силами 34-й гвардейской бригады мотострелков.

Ранее сообщалось, что в последнее время истребители F-16, принадлежащие Вооруженным силам Украины, активизировались вблизи границ Курской области.