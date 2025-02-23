«РВ»: Армия России ворвалась в Тополи в Харьковской области
Фото: [Минобороны РФ]
На Купянско-Харьковском участке фронта в районе границы российские военные расширили свой плацдарм на западном берегу реки Оскол. Они вытеснили украинские силы из центральной части населенного пункта Тополи и закрепились там.
Украинские военные эксперты также отмечают, что российские вооружённые силы контролируют «большую часть» населенного пункта.
«Велико-Бурлукское направление, Тополи. Российские войска смогли расширить свой второй плацдарм в Харьковской области и зайти в н. п. Тополи. Большая часть села уже за русскими», — жалуются ресурсы противника.
В настоящее время продолжается штурм оставшихся украинских укрепов в Тополях.
Ранее сообщалось, что бойцы штурмовых отрядов 34-й гвардейской мотострелковой бригады, действующей в горной местности, успешно завершили операцию по освобождению хутора Марьевка в Суджанском районе Курской области.