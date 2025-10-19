«РВ»: Армия России вошла в Красный Лиман в ДНР
Фото: [Минобороны РФ]
Российские вооружённые силы вошли в Красный Лиман, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). Эту информацию сообщил Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).
Ведущие военные аналитики из Киева, включая DeepState, признают, что район между Торским и Лиманом является серой зоной. Это обстоятельство отражено на украинских картах.
«Армия России прорвалась в Красный Лиман! Российские штурмовые группы начали заходить с востока в Красный Лиман», — говорится в публикации «РВ».
Ранее сообщалось, что российская армия вошла в город Константиновку Донецкой народной республики.