«РВ»: В ночь на среду, 10 сентября, ожидается массированный удар по Украине

По информации, опубликованной Telegram-каналом «Военкоры русской весны» (RusVesna), в ночь на 10 сентября Вооруженные силы России планируют нанести массированный удар по территории Украины. Основными целями атаки, по данным мониторинговых ресурсов, станут объекты энергетической и газовой инфраструктуры.

Отмечается, что потенциальные цели могут располагаться как на западе, так и на востоке Украины. В качестве оружия для нанесения удара могут быть задействованы беспилотники-камикадзе типа «Герань-2», а также ракетные комплексы «Кинжал».

В акватории Черного моря на боевое дежурство вышла подводная лодка типа «Варшавянка». Она оснащена возможностью запуска до 30 ракет «Калибр».

В дополнение к этому, есть сведения о возможном применении для атак стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3.

