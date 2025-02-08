Дзержинск (бывший Торецк) в Донецкой Народной Республике и его терриконы с высоты птичьего полета выложил у себя Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

В пятницу, 7 февраля, Министерство обороны Российской Федерации объявило о взятии под контроль населённого пункта, который на Украине известен как Торецк. Боевые действия за этот населенный пункт продолжались в течение нескольких месяцев.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что сам город находится в полуразрушенном состоянии: повсюду изуродованные взрывами жилые многоэтажки. На улицах ни души.

Также можно наблюдать расположенные в черте Дзержинска терриконы, покрытые шапками снега.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что после освобождения от украинских вооруженных формирований Дзержинск возвращает себе статус настоящего русского города и прежнее название.