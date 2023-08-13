Рваные раны и сломанный нос: двое полицейских протаранили лося на трассе в Удмуртии

Как передает Baza, инцидент произошел на автодороге Можга – Ижевск ночью 13 августа. Двое сотрудников полиции ехали на служебном экипаже, когда внезапно перед ними из лесу выскочил лось Справиться с управлением и вырулить в сторону водителя не удалось.