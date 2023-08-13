Рваные раны и сломанный нос: двое полицейских протаранили лося на трассе в Удмуртии
Фото: [Минэкологии Московской области]
Как передает Baza, инцидент произошел на автодороге Можга – Ижевск ночью 13 августа. Двое сотрудников полиции ехали на служебном экипаже, когда внезапно перед ними из лесу выскочил лось Справиться с управлением и вырулить в сторону водителя не удалось.
Находившийся за рулем Lada Granta 32-летний лейтенант полиции получил сильное сотрясение мозга, рваные раны лица и был госпитализирован. 25-летний коллега правоохранителя сломал нос, ударившись о переднюю панель автомобиля.
«Полицейские на служебной машине врезались в лося на дороге. После столкновения машина съехала в кювет. Оба полицейских получили различные ранения, лось погиб», - приводится в публикации.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье будут судить местную жительницу, которая устроила смертельное ДТП в Раменском округе.