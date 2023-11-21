«Рыба гниет с головы»: юрист раскрыла, почему экс-главе Клина вынесли очень суровый приговор за хищение имущества

Экс-глава городского округа Клин 74-летний Александр Постригань на 18 лет отправится в колонию. Такой приговор ему вынес Клинской городской суд Московской области за хищение муниципального имущества на протяжении 15 лет.

Дома, заводы, автомобили

В ходе процесса было установлено, что Постригань вместе со своими подельниками — гендиректором юридического центра Алексеем Полуниным, юристом местной администрации Вадимом Ермошкиным и экспертом оценочной компании Андреем Бекетовым — с августа 2003-го по март 2019 года оформляли в собственность муниципальное имущество. Ущерб составил около 72 млн руб., однако реальная стоимость похищенного гораздо выше, об этом сообщает СК РФ.

Так, в 2019 году решением Клинского суда в доход государства были изъяты несколько заводов, участки под строительство жилых домов, два детских сада, земли лесного фонда, местный рынок и многое другое. Об этом ранее заявили в СК РФ. Тогда в список попало 1700 объектов недвижимости стоимостью более четырех млрд руб. У Постриганя изъяли несколько автомобилей класса люкс. Всего сумма изъятого составила около девяти млрд руб.

На свободу экс-глава выйдет в 93 года. Кроме того, ему придется заплатить штраф в размере 118 млн руб. Его подельники Полунин, Ермошкин и Бекетов отправятся в колонию на 12 с половиной, семь и пять лет соответственно.

Преступления против государства

Юрист Алла Гергиева рассказала, почему приговор оказался настолько суров, и можно ли будет его обжаловать.

«Здесь очень серьезные статьи. Это наказание очень суровое, но надо учитывать, что подсудимый был главой округа — человеком, выполняющим должностные обязанности. Рыба, как говорится, гниет с головы, поэтому такое наказание — чтобы другим неповадно было. Тем более, ведь присваивалось государственное и муниципальное имущество, соответственно, такие поступки суд мог расценить как преступления против государства», — рассказала Георгиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт подчеркнула, что штраф, который необходимо выплатить Постриганю, очень велик.

«Его не выплатить ему никогда, потому что в местах лишения свободы зарплаты очень маленькие», — добавила Георгиева.

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