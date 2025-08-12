Рыба-победитель: гороскоп помог москвичке выиграть 15 млн рублей в лотерею

Москвичка Екатерина стала примером того, как звезды могут приносить не только размытые прогнозы, но и миллионы. Женщина дважды участвовала в лотерее и оба раза выигрывала крупные суммы. Об этом рассказали РБК в пресс-службе всероссийских государственных лотерей.

Жительница столицы за два месяца выиграла 15 миллионов рублей в государственных лотереях, следуя рекомендациям гороскопа. В мае 2025 года она получила 5 миллионов в игре «Большая 8», а в августе — сразу 10 миллионов в «5 из 36».

Перед первым выигрышем Екатерина, представительница знака Рыбы, обратила внимание на счастливые дни в астрологическом прогнозе. 18 мая, в один из таких дней, она рискнула и в итоге не прогадала.

«У меня были небольшие долги, я подумала, что перекрутиться бы как-то, может 10 тыс. руб. выиграю. И прилетело 10, но только миллионов. Я чуть не поседела», — призналась Екатерина.

Выигрыш изменил планы москвички. По ее словам, часть денег пойдет на помощь родственникам, благотворительность — особенно на поддержку подмосковного приюта для животных в Подмосковье. Екатерина также рассматривает возможность покупки новой квартиры, так как у нее растет сын.

Это не единственный случай, когда астрология приводит к крупным выигрышам. По данным организаторов лотерей, чаще всего джекпоты достаются Близнецам, Весам и Скорпионам. А петербурженка Александра и вовсе выиграла 72 миллиона рублей, «настроив Вселенную» с помощью аффирмаций.

Ранее сообщалось, что молитва помогла женщине выиграть 160 млн руб. в лотерею.