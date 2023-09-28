«Рыба под запретом»: ясновидящая рассказала, как правильно провести Птичью костку 29 сентября

Христиане 29 сентября вспоминают мученицу Людмилу и великомученицу Евфимию Всехвальную. Людмила, Княгиня Чешская, приняла страшную смерть от рук убийц, которых подослала невестка, ненавидящая христианство. А юная Ефимия, которую канонизировала церковь, умерла за Христа во времена гонений в 304 году от Рождества Христова.

На Птичью костку, как еще называют этот праздник, ловят птиц и гадают по их костям. Как правильно провести этот день, чтобы счастье и удача не покинули, рассказала известная ясновидящая Инна Мишина.

«Очень хорошо запечь утку или курицу и подать ее с тушеной или квашеной капустой. Съели? А теперь посмотрите на косточки. Тонкие кости с многочисленным жиром предвещают холодную зиму», — отметила Мишина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В этот день хозяйки также заготавливают капусту на зиму, продолжила ясновидящая. 29 сентября надо обязательно сходить в баню, ведь если хорошенько попарится, то болезни обойдут стороной, добавила экстрасенс.



А что же делать нельзя, чтобы не навлечь на себя проблемы и горести?

«В этот день категорически не рекомендуется начинать новые дела — они не будут иметь успеха. Нельзя надевать грязную и рваную одежду, если, конечно, не хотите, чтобы о вас распускали сплетни весь год», — пояснила Мишина.

Не стоит и есть рыбу в этот день, иначе накличете плохие новости. Переезды или дальние поездки будут очень неудачными 29 сентября, заключила собеседница издания.



Ранее ясновидящая Мишина рассказала, как не стать объектом магического шантажа.