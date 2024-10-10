Рыбак из ЯНАО застрелил в упор знакомого из охотничьего ружья

Житель Тазовского (ЯНАО) признался, что застрелил своего знакомого на рыбалке из ружья, ранив в грудь. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональный СК.

Предварительно установили, что преступление случилось 7 октября. Двое жителей Тазовского рыбачили в тундре, в процессе стали распивать спиртное. Один из них схватился за ружье и выстрелил в упор в собутыльника. Последний не пережил полученных травм. Агрессор, поняв, что натворил, сам позвонил родным и признался в содеянном.

Следователям мужчина заявил, что его знакомый якобы пытался напасть на него с ножом. В целях самозащиты он взял оружие и сделал выстрел.

«Он начал меня душить, схватил ножик — вот, порезал мне. Я его оттолкнул, схватил ружье и выстрелил в него… Он начал ругаться, пришлось застрелить его», — заявил тазовчанин.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве. Если вина северянина будет доказана, он отправится в колонию минимум на 15 лет. Пока расследование дела продолжается.

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