Рыбак запутался в собственных сетях и утонул под Нижним Новгородом

Житель деревни Городищи в Нижегородской области занимался установкой рыболовных сетей на лодке, но запутался в них и упал в воду. В результате он утонул, сообщили в МЧС 6 июля.

В министерстве чрезвычайных ситуаций уточнили, что тело мужчины 59 лет было поднято из водоема местными жителями. Именно они и обратились в службы экстренной помощи, чтобы сообщить о страшной находке.

"Погибший на лодке расставлял рыболовные сети. В какой-то момент, запутавшись в них, он упал в воду, что и привело к трагическому исходу", – говорится в сообщении ведомства.

В данный момент специалисты по чрезвычайным ситуациям и представители правоохранительных органов выясняют все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что в Тульской области ребенок утонул в необорудованном водоеме, запутавшись в водорослях.