Рыбака нашли мертвым у озера в Югре

В Советском районе ХМАО волонтеры и родственники обнаружили тело пропавшего рыбака у озера Щучье. Об этом сообщает ugra-news.ru со ссылкой на «Центроспас-Югория».

Отмечается, что мужчина перестал выходить на связь во время рыбалки, после чего был объявлен поиск с привлечением мобильного спасотряда. Причина смерти рыбака неизвестна. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

Югорские спасатели напоминают о важности соблюдения мер предосторожности на воде, особенно в межсезонье. Холодная вода представляет серьезную опасность.

Ранее сообщалось, что родные найденной мертвой на заборе пермячки обнаружили странности на записи с камер.