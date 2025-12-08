Рыбаки на лодке помахали российскому дрону под Харьковом

Во время разведывательного вылета в Харьковской области российский беспилотник обнаружил в акватории Печенежского водохранилища лодку с двумя мужчинами. Первоначально приняв их за потенциальную военную цель, оператор дрона начал сближение, однако в последний момент разглядел, что в лодке находятся гражданские лица — рыбаки, которые отчаянно махали руками, пытаясь идентифицировать себя. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Старше Эдды».

Как следует из опубликованных в сети кадров с бортовой камеры, беспилотник был уведен с боевого курса без применения оружия.

В публикации подчеркивается, что данный эпизод наглядно демонстрирует соблюдение российскими военными принципов различия между военными объектами и гражданскими лицами, исключая удары по последним.

Ранее сообщалось, что трое гражданских пострадали в ДНР за день в результате действий ВСУ.