Сахалинский рыбак поймал редкую симу в конце октября

В конце октября сахалинский рыбак стал автором необыкновенного улова, который вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Его добычей стала сима — тихоокеанский лосось, появление которого в это время года стало полной неожиданностью для местных любителей рыбалки.

Видео с уникальным трофеем рыболов разместил в популярном сообществе «Рыбалка Сахалин и ДВ», что сразу привлекло внимание общественности, сообщил информационный портал «АСТВ».

«Кунджи нету, зато есть сима. Вот такая красавица сочная. Я все понимаю, но в конце октября сима клюет! Я в шоке…» — поделился эмоциями удачливый рыбак.

Редкая для осеннего периода добыча показалась многим пользователям Сети настолько невероятной, что они усомнились в подлинности происходящего. Некоторые комментаторы даже высказали предположение, что автор видео мог перепутать вид рыбы.

Как поясняют эксперты, промысел симы на Сахалине традиционно открывается в мае и продолжается в течение непродолжительного периода, около месяца. При этом лов разрешен только на специально отведенных участках и при наличии лицензии. Любой другой вылов этой ценной рыбы считается браконьерством и преследуется по закону.

