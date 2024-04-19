Рыбалка довела жителя Надыма до уголовного дела

Мужчина из Надыма всласть порыбачил в местных водах, но его увлеченность привела к серьезному нарушению закона. Оказалось, что все это время надымчанин занимался браконьерством, за что теперь ему предстоит ответить в рамках уголовного дела. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Вылов краснокнижных рыб преследуется по закону. Однако жителя Надыма это не остановило от преступления. В пограничном УФСБ по западному арктическому региону выяснили, что рыбак использовать сети для незаконной ловли.

Помимо сетей, у мужчины изъяли не менее 300 экземпляров рыб, занесенных в Красную книгу. Среди них муксун, стерлядь, осетр, нельма и другие виды, запрещенные к вылову.

Ущерб водным биологическим ресурсам оценили в 7,5 млн рублей. Пока вопрос о возбуждении уголовного дела решается. Ситуации дадут правовую оценку, которая определит дальнейшие действия.

Напомним, с лета 2022 года в России втрое увеличили штрафы за незаконную ловлю краснокнижных рыб.

Ранее сообщалось, что в Лотошино нашли и задержали двоих браконьеров.