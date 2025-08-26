Рыболовы из США завоевали миллион долларов за марлина весом 365 кг

В Соединенных Штатах Америки завершился престижный рыболовный чемпионат MidAtlantic, участники которого сражались за внушительный денежный приз в один миллион долларов (эквивалентно 80 млн руб.), сообщил веб-ресурс On The Water.

Соревнование было продлено из-за неблагоприятных погодных условий: ураган Эрин прервал второй день состязаний. Главным условием для получения приза была поимка крупного экземпляра голубого марлина. Команда Reel Toy смогла обойти всех конкурентов, выловив на третий день турнира рыбу весом 365 кг.

Второе место заняла команда с рыболовецкого судна BAR South, чей улов достиг 280 кг. В результате, они разделили главный приз в миллион долларов с победителями из Reel Toy, которые, заняв первое место, получили $706,2 тыс. (что составляет 57 млн руб.). Команде BAR South досталась оставшаяся часть призового фонда — $302 тыс. (23 млн руб.).

Марлины — это крупные рыбы, достигающие в длину до пяти метров. Они известны своей способностью развивать скорость до 110 км/ч и оглушают свою добычу длинным рылом, напоминающим копье.

