Рыдающий палестинский ребенок обвинил мусульман всего мира в трусости перед Израилем

Как сообщается в соцсетях, брата обратившегося ко всем мусульманам ребенка ВВС Израиля убили в секторе Газа во время очередной бомбежки.

Мальчик обвинил двухмиллиардную Исламскую Умму в трусости перед Западом. В сети появилось обращение ребенка, где он в отчаянии кричит, что мусульмане только на словах дружные, а на деле - попросту бросили на растерзание Армии Израиля мирное население сектора Газа.

«Где арабы? Где мусульмане? Кто заступится за тебя завтра? Люди умирают. Вы продолжаете смотреть. Где вы? Где вы?!», - кричит в отчаянии ребенок.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на сотни.

Ранее сообщалось, что журналисты федерального российского телеканала попали под обстрел ХАМАС.