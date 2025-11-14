Снижение ключевой ставки ЦБ может спровоцировать временный спад продаж новостроек

Снижение ключевой ставки Центрального банка может оказать временное негативное влияние на продажи новостроек в России, считают эксперты. При этом рынок быстро придет к равновесию. Об этом пишет РГ .

По данным ДОМ.РФ, в октябре 2025 года застройщики вывели на рынок 4,7 млн кв. м новых проектов — на 15% больше, чем месяцем ранее, и на 2% больше по сравнению с прошлым годом. Общий объем строящегося жилья превысил 120 млн кв. м, из которых около 54 млн кв. м остаются непроданными.

Директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский отметил, что рынок новостроек испытывает затоваривание, а баланс сохраняется благодаря текущей ставке рефинансирования. В случае резкого снижения ключевой ставки покупатели могут сместить спрос в сторону вторичного жилья из-за более низкой стоимости готовых квартир и возможности немедленного заселения.

Чернокульский подчеркнул, что кратковременное падение спроса на новостройки может быть критичным для некоторых застройщиков, работающих с минимальной маржой, однако рынок восстановится в течение нескольких месяцев. Активный спрос на вторичное жилье приведет к росту цен, а равновесие на рынке первичного жилья будет восстановлено.

Ранее российская блогерша назвала недоступность медицины и высокие цены проблемой Европейского союза (ЕС).