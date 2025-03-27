Рынок труда в РФ «постарел»: россияне стали меньше работать

Согласно данным исследования Росстата о рабочей силе за 2024 год, средний возраст работающих россиян увеличился и достиг 42,5 года. Ранее этот показатель составлял 42,25 года, что свидетельствует о «старении» российского рынка труда, сообщил РБК.

За последнее десятилетие средний возраст работников увеличился почти на два года: в 2015 году он составлял 40,6 года. Как следствие, возросла доля работников старшего возраста: лица старше 55 лет составляют около 20% от общего числа занятых.

Помимо этого, Росстат зафиксировал уменьшение средней продолжительности рабочего времени (впервые с 2020 года) и резкое увеличение уровня неформальной занятости.

Росстат ежемесячно проводит обследование рабочей силы методом опроса (анкетирования). В исследовании участвуют лица в возрасте от 15 до 72 лет, при этом опрашивается около 70 тыс. человек из разных регионов России. Полученные результаты экстраполируются на всю численность населения в указанной возрастной категории.

Ранее сообщалось, что ВВП России превысил 200 трлн руб. по итогам 2024 года.