Жильцы в шоке: за засыпанные снегом дворы УК оштрафуют на сотни тысяч рублей
Депутат Кошелев: УК грозит штраф до ₽300 тыс. за несвоевременную уборку от снега
Фото: [Высоковский городской парк культуры и отдыха «Березовый» в округе Клин зимой/Медиасток.рф]
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предупредил управляющие компании и товарищества собственников жилья (ТСЖ) об административной ответственности за неудовлетворительную уборку снега на придомовых территориях. Его слова передает ТАСС.
Депутат напомнил, что коммунальные службы обязаны очищать от снега дворы, тротуары, парковки, подходы к подъездам, крыши и козырьки. Сроки уборки, согласно требованиям, составляют от 3 до 12 часов после окончания снегопада. Наличие опасных наледей требует их незамедлительного устранения.
В случае нарушений управляющим организациям грозит административный штраф, который может достигать ₽300 тыс. Кошелев подчеркнул, что начало работ только после поступления жалоб от жильцов является недопустимым и также будет считаться нарушением.
