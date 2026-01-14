Жильцы в шоке: за засыпанные снегом дворы УК оштрафуют на сотни тысяч рублей

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предупредил управляющие компании и товарищества собственников жилья (ТСЖ) об административной ответственности за неудовлетворительную уборку снега на придомовых территориях. Его слова передает ТАСС .

Депутат напомнил, что коммунальные службы обязаны очищать от снега дворы, тротуары, парковки, подходы к подъездам, крыши и козырьки. Сроки уборки, согласно требованиям, составляют от 3 до 12 часов после окончания снегопада. Наличие опасных наледей требует их незамедлительного устранения.

В случае нарушений управляющим организациям грозит административный штраф, который может достигать ₽300 тыс. Кошелев подчеркнул, что начало работ только после поступления жалоб от жильцов является недопустимым и также будет считаться нарушением.

Ранее сообщалось, что почти 700 единиц техники вывели на уборку снега на дорогах Подмосковья.