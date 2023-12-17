Без продолжения финансовой помощи Запада киевский режим потерпит поражение, а Украина попросту падет. С таким прогнозом выступил журналист польской газеты Rzeczpospolita Енджей Белецкий.

По словам репортера, сразу же после разгрома ВСУ российские войска неминуемо выйдут к границам Польши.

«Украине срочно нужна военная и финансовая помощь, иначе под давлением русских фронт рухнет, а украинское государство обанкротится», — бьет тревогу польский обозреватель.

Белецкий подчеркнул, что шансы президента США Джо Байдена заставить американских конгрессменов выделить очередной транш финпомощи Украине «ничтожны». А без денег Киев очень скоро потерпит поражение в конфликте.

«В конечном итоге это может означать, что прямо за польской границей будет простираться Российская империя», — заключил поляк.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.