С января 2025 года холдинг РЖД ввел изменения в правила перевозки животных в поездах дальнего следования. Об этом сообщил заместитель генерального директора «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Станислав Зотин в интервью РИА Новости.

Теперь пассажиры могут перевозить питомцев в купе повышенной комфортности, не выкупая все места. Такие купе рассчитаны на четыре человека и включают питание (ужин или завтрак, воду, чай), постельное белье, дорожный набор, тапочки, а также газеты и журналы.

В купе также предусмотрены телевизор, розетки 220В и кондиционер. Ранее, до 31 декабря 2024 года, для перевозки животного требовалось выкупить все места в купе.

По новым правилам разрешено перевозить только мелких животных в переносках, крупные собаки перевозятся по прежним условиям.

Для удобства пассажиров РЖД ввела функцию, позволяющую заранее узнать о наличии животных на соседних местах. При покупке билета на сайте такие места выделены темно-серым цветом, а при нажатии можно увидеть информацию о питомце и его маршруте.

С 2025 года при выкупе целого купе для крупной собаки необходимо оформить бесплатный билет на животное. Также теперь можно перевозить до четырех крупных собак или переносок с животными, независимо от количества занятых мест.

Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья рассказали о правилах перевозки домашних животных в автобусах Мострансавто.