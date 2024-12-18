РЖД выплатит 2,2 млн родным погибшей при ЧП с поездом под Мурманском

В Российских железных дорогах (РЖД) подтвердили, в результате инцидента с поездом № 11, следовавшим по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, одна из пассажирок получила травмы, несовместимые с жизнью. Её смерть наступила в машине скорой помощи.Компания взяла на себя обязательство выплатить компенсацию в размере 2,2 миллиона рублей родственникам погибшей.

Кроме того, как добавили в компании, предусмотрена выплата возмещения от страховой компании «СОГАЗ».

«К сожалению, одна из пострадавших в результате схода поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург скончалась в машине скорой помощи. Родственникам погибшей компания выплатит 2 млн 200 тыс рублей», — говорится в сообщении компании, которое цитирует РИА Новости.

По информации от источника, близкого к ситуации, число пострадавших в результате аварии двух поездов в Мурманской области возросло до 22 человек, включая трех детей. На данный момент в больницах находятся 18 человек, из них трое в тяжелом состоянии. В пункте временного размещения в посёлке Зеленоборский размещены 17 человек, в том числе 16 детей.

Напомним, что пассажирский и грузовой поезда столкнулись у станции Княжная. Пострадали не менее 14 человек. По последним данным, число получивших ранения и травмы больше.

Ранее стало известно о возможной причине крушения двух поездов в Мурманской области.