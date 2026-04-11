РЖД выпускает на маршрут туристический поезд «Белые ночи»: что известно о путешествии на Русский Север

Российские железные дороги в 2026 году выводят на линию новый туристический маршрут под названием «Белые ночи». Как пишет Progorod33.ru , это не обычный состав, а полноценное путешествие, которое совмещает функции отеля, ресторана и экскурсионного бюро. Направление — Русский Север, где вместо изнуряющей жары и толп отдыхающих предлагают деревянную архитектуру, поморскую кухню и почти круглосуточный свет.

Первый и, по заявлениям перевозчика, единственный в этом году рейс состоится 19 июня. Маршрут кольцевой: отправление из Москвы, затем Архангельск, Вологда и возвращение в столицу. Дата выбрана не случайно — в июне на севере длятся белые ночи, которые добавляют по 4–5 дополнительных световых часов в сутки. Это позволяет гулять до полуночи и успевать осматривать достопримечательности в два раза быстрее.

В Архангельске туристов ждет музей деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы». Там собраны церкви, избы, амбары и мельницы, некоторые из которых датируются XVI веком. В Вологде программа включает посещение кремля, Софийского собора, музея кружева — промысла, которым город славится с XIX века. Также предусмотрена дегустация знаменитого вологодского масла, которое производят по старинной технологии.

Состав «Белых ночей» состоит из плацкартных, купейных вагонов и СВ. В наличии вагон-ресторан с горячими завтраками, обедами и ужинами. Официальные цены пока не объявлены, но на основе аналогичных туров (например, «Золотое кольцо») эксперты прогнозируют стоимость около 20–30 тысяч рублей за купе на человека. В эту сумму обычно входит проезд, питание в поезде и одна-две экскурсии, остальные оплачиваются отдельно.

Маршрут рассчитан на путешественников, которые устали от пляжного отдыха и хотят интеллектуального досуга. Он подойдет фотографам и блогерам в поисках уникального света, семьям с детьми школьного возраста, любителям поездов как самостоятельного приключения, а также тем, кто давно планировал познакомиться с Русским Севером, но откладывал. Поскольку запланирован всего один рейс, организаторы прогнозируют высокий спрос и советуют не откладывать покупку билетов.

Ранее сообщалось, что биометрическая посадка на поезда стартовала в пилотном режиме.