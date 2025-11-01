Водители назвали новые правила для такси «каторгой»

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон о локализации транспортных средств, используемых в службах такси. Закон был принят в мае 2025 года, однако его положения вызвали протест среди водителей и владельцев таксомоторных компаний, сообщает Южный Федеральный со ссылкой на Piter.tv.

Ключевым требованием закона является использование в такси автомобилей, которые соответствуют критериям локализации производства. Министерство промышленности и торговли опубликовало перечень из 22 допустимых моделей. До конца остаются неясными точные технические параметры и условия выбора автомобилей.

Представители отрасли отмечают, что большинство водителей — самозанятые или индивидуальные предприниматели с ограниченными ресурсами. Цены на новые машины, соответствующие требованиям, часто являются неподъемными. Также значительная часть автомобилей приобретается в лизинг, а простой техники из-за поломок влечет финансовые потери.

Кроме того, российские модели из утвержденного списка, по мнению водителей, не рассчитаны на интенсивную эксплуатацию. Годовой пробег такси может превышать 100 тыс. км, что создает риск быстрого износа транспорта. Водители размещают на автомобилях призывы к пересмотру закона и обсуждают меры защиты интересов.

Ранее в Национальном автомобильном союзе (НАС) сообщили, что Россия будет терять ежегодно 300 млрд рублей из-за нового утильсбора.