С 1 февраля семьи смогут оформить только одну льготную ипотеку

С 1 февраля в России начинают действовать изменения в законодательстве, которые запрещают одной семье оформлять два льготных кредита по программе «Семейная ипотека». О том, как именно будет работать новое правило, рассказала « Газете.Ru » финансовый эксперт Татьяна Волкова.

Как пояснила специалист, до конца января 2026 года закон позволял супругам брать по одному льготному кредиту на каждого из них. Формально ограничений не существовало, поэтому семьи могли воспользоваться пониженной ставкой в размере 4–6% дважды.

По словам эксперта, многие граждане активно использовали эту возможность. Одни приобретали жилье для детей или родителей, другие рассматривали недвижимость как выгодное вложение средств, а третьи постепенно улучшали собственные жилищные условия.

Однако с 1 февраля 2026 года правила меняются: теперь на одну семью будет приходиться только одна льготная ипотека. Эксперт уточнила, что наличие даже ранее оформленного кредита станет основанием для отказа в новом льготном займе. При этом супруги будут рассматриваться как единый заемщик вне зависимости от того, на кого именно была оформлена предыдущая ипотека.

По мнению Волковой, такие изменения фактически возвращают программу семейной ипотеки к ее первоначальной цели — помощи в решении основного жилищного вопроса, а не в расширении числа приобретаемых объектов недвижимости.

Она подчеркнула, что после вступления поправок в силу оформить несколько льготных кредитов одной семье станет невозможно.

До конца января у семей еще сохраняются возможности воспользоваться действующими правилами. В частности, можно успеть оформить вторую льготную ипотеку, направить материнский капитал на первоначальный взнос или вложить средства в покупку жилья для последующей аренды либо будущих потребностей семьи.

Однако эксперт отметила, что с принятием новых норм этот период возможностей подходит к завершению, поэтому тем, кто планировал воспользоваться льготами, следует поторопиться.

Ранее стало известно, что раз в неделю полезно устраивать отсыпные без будильника.