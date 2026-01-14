Воровать у глубокого сна: эксперт рассказала, работает ли схема «отсыпных» дней

Сон перестал быть просто временем отдыха в интерпретации нейрофизиолога Ирины Павловой. Эксперт в комментарии RuNews24.ru сравнила этот процесс с работой высокотехнологичного предприятия, где ночью проходит тотальная диагностика всех систем.

Как подчеркнула Павлова, сон — это активнейшая фаза восстановления, фаза жизненно важной внутренней работы. По ее словам, пренебрежение этим процессом равносильно остановке ночной смены на заводе, что неминуемо ведет к сбоям.

Практический механизм этого «ночного завода» состоит из двух сменяющих друг друга фаз. Первая — глубокий медленноволновой сон, когда мозг концентрируется на «ремонте» тела: проверяет состояние органов, запускает выработку восстанавливающих гормонов и укрепляет иммунитет. Вторая фаза — быстрый сон (REM-фаза) — отвечает за «перезагрузку» психики: сортирует впечатления, отправляет важное в долгосрочную память и помогает завершить эмоциональные переживания через сновидения.

Нарушение этого цикла имеет конкретные последствия. Сокращая время сна, человек в первую очередь «ворует» часы у глубокой фазы, что проявляется утренним раздражением, рассеянностью и ощущением «тумана» в голове. Прерывание быстрой фазы, например, резким будильником, не дает психике «закрыть гештальт», и непереработанный стресс может начать проявляться психосоматическими симптомами — от головной боли до мышечных спазмов.

Здоровый сон, как пояснила эксперт, измеряется не абстрактными восемью часами, а количеством полных циклов (глубокая + быстрая фаза), каждый из которых длится от 60 до 120 минут. За ночь необходимо пройти пять-шесть таких циклов, что обычно занимает семь-девять часов. Однако в условиях хронического стресса организм часто довольствуется тремя-четырьмя циклами, что является режимом жесткой экономии и ведет к постепенному износу.

Ключевой практический совет для компенсации недосыпа — обязательные «отсыпные».

«Хотя бы раз в неделю, в выходной, необходимо позволить себе спать без будильника столько, сколько просит тело», — подчеркнула эксперт.

Это позволяет мозгу «добрать» недостающие циклы глубокого сна и завершить накопившиеся за неделю психические процессы. Не менее важно качество сна: семь часов непрерывного отдыха в темноте и тишине ценнее десяти часов прерывистой дремы.

Павлова рекомендует создать вечерний ритуал с проветриванием комнаты, затемнением и отказом от гаджетов за час до сна, относясь к тревожным сновидениям не как к мистике, а как к сигналу о незавершенном внутреннем процессе, который можно «дописать» мысленно или в дневнике.

