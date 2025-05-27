С 1 июня российские аптеки будут работать по-новому

С 1 июня российские аптеки официально будут включены в систему здравоохранения.

Нововведение наделит фармацевтов правом на льготы и преференции, положенные им в данной сфере, сообщила РИА Новости Юлия Дрожжина, член комитета Госдумы по охране здоровья.

Она подчеркнула важность данного шага, отметив, что фармацевты — это не просто продавцы, а полноценные участники процесса сохранения и поддержания здоровья россиян. Теперь это закреплено на уровне классификаторов.

Аптеки вывели из сферы торговли и включили в сферу деятельности в области здравоохранения.

Это существенно повысит статус фармацевтов и наделит их положенными работникам сферы здравоохранения льготами, пояснила Дрожжина.

Ранее сообщалось о том, что ямальский город столкнулся с дефицитом важной детской вакцины.