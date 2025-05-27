С 1 июня российские аптеки будут работать по-новому
Российские аптеки станут частью системы здравоохранения
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С 1 июня российские аптеки официально будут включены в систему здравоохранения.
Нововведение наделит фармацевтов правом на льготы и преференции, положенные им в данной сфере, сообщила РИА Новости Юлия Дрожжина, член комитета Госдумы по охране здоровья.
Она подчеркнула важность данного шага, отметив, что фармацевты — это не просто продавцы, а полноценные участники процесса сохранения и поддержания здоровья россиян. Теперь это закреплено на уровне классификаторов.
Аптеки вывели из сферы торговли и включили в сферу деятельности в области здравоохранения.
Это существенно повысит статус фармацевтов и наделит их положенными работникам сферы здравоохранения льготами, пояснила Дрожжина.
Ранее сообщалось о том, что ямальский город столкнулся с дефицитом важной детской вакцины.