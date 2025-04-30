С 1 мая в России введут обязательную маркировку потребительских товаров

С 1 мая в России становится обязательной маркировка для ряда потребительских товаров. Отныне специальными кодами будут снабжаться снеки, такие как чипсы, начос, сухарики и попкорн, а также мыло, различные моющие средства и бытовая химия. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

До этого момента участники рынка имели возможность присоединиться к системе маркировки в тестовом режиме: для бытовой химии и косметической продукции эксперимент стартовал в середине января 2024 года, а для бакалейной продукции — с июля предыдущего года.

По информации от Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором государственной системы маркировки «Честный знак», в системе зарегистрировано 3,9 тыс. производителей и 2,6 тыс. импортеров косметических и химических товаров для дома, а также свыше 38 тыс. предприятий, работающих на рынке бакалеи.

Государственная система «Честный знак» функционирует в России с 2019 года с целью борьбы с незаконным оборотом продукции. По состоянию на конец апреля, она распространяется на 27 категорий товаров, и еще в 13 категориях действует в экспериментальном формате.

Заместитель главы Минпромторга Екатерина Приезжева сообщила, что благодаря маркировке в бюджет государства поступило около 1,2 трлн руб.

Ранее сообщалось, что в России хотят ввести маркировку и учет домашних животных.