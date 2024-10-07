С 1 марта 2025 года наличие ОСАГО будут проверять дорожные камеры

С 1 марта 2025 года наличие полиса ОСАГО у водителей будут проверять по дорожным камерам. Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщают «Известия».

Данный эксперимент будет проводиться в течение 12 месяцев.

Дорожные камеры будут фотографировать все автомобили. После этого информационная система ГИБДД, взаимодействующая с системой страхования, сопоставит номера машин на снимках с базой данных по ОСАГО.

Если договора нет, на следующий день система ГИБДД отправит повторный запрос.

При повторном отсутствии полиса водителю через «Госуслуги» отправят предупреждение. После окончания эксперимента водителей без полиса ОСАГО будут штрафовать.

Ранее сообщалось о том, что правительство поддержало штрафы до 5 тыс. руб. за повторное отсутствие полиса ОСАГО.