С 1 марта в отель пустят по правам: что изменилось для туристов и отельеров в 2026 году

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу изменения правил заселения в гостиницы. Об этом сообщает «Парламентская газета». Нововведения расширяют перечень документов, по которым граждане России могут размещаться в отелях, пансионатах, санаториях, мотелях и кемпингах.

Помимо общегражданского паспорта, законным основанием для получения номера становятся заграничный паспорт, временное удостоверение личности, а также паспорт гражданина СССР. Последний принимается при условии, что срок его замены на российский паспорт еще не истек. Кроме того, в списке впервые официально появилось национальное водительское удостоверение. Ранее права не принимались гостиницами в качестве документа, удостоверяющего личность, а нарушение этого требования наказывалось крупными штрафами.

Вице-президент Федерации Рестораторов и Отельеров Вадим Прасов в интервью изданию назвал решение давно назревшим. Он пояснил, что Москва ежедневно принимает тысячи транзитных пассажиров, путешествующих по стране. Авиакомпании допускают перелеты по территории России по загранпаспорту, однако раньше с таким документом было невозможно заселиться в гостиницу.

Отдельно в сообщениях упоминается, что новые правила также легализуют заселение по водительскому удостоверению, что ранее было невозможным. Вступление приказа в силу ожидается 1 марта.

Ранее сообщалось, почему финал зимы устраивает организму стресс-тест и повышает риски инсульта.